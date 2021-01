Scontri a Washington, fan di Trump fanno irruzione al Congresso. Spari, morta una donna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Poco prima il presidente uscente aveva incitato i suoi supporter proclamando per l’ennesima volta Biden «presidente illegittimo». Capitol Hill è stata posta in lockdown, Pence è uscito scortato dall’edificio Leggi su corriere (Di giovedì 7 gennaio 2021) Poco prima il presidente uscente aveva incitato i suoi supporter proclamando per l’ennesima volta Biden «presidente illegittimo». Capitol Hill è stata posta in lockdown, Pence è uscito scortato dall’edificio

