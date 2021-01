Sci alpino, le convocate dell’Italia per St. Anton. Tornano Goggia, Bassino e Brignone (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dt della Nazionale italiana di sci alpino femminile, Gianluca Rulfi, ha convocato otto azzurre per il fine settimana della Coppa del Mondo riservato alle discipline veloci sulla pista di St. Anton, in Austria, dove le donne non gareggiano da otto anni. In programma sabato 9 alle ore 11.45 la discesa libera e domenica 10 alle ore 11.30 il superG, infine giovedì 7 e venerdì 8 si disputeranno le prove cronometrate. Va ricordato che Sofia Goggia è al comando della classifica di specialità del superG. Oltre a Goggia Tornano tra le convocate anche Marta Bassino e Federica Brignone, assenti nello slalom di Zagabria di domenica scorsa. Completano l’elenco delle azzurre Elena Curtoni, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano. Foto: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dt della Nazionale italiana di scifemminile, Gianluca Rulfi, ha convocato otto azzurre per il fine settimana della Coppa del Mondo riservato alle discipline veloci sulla pista di St., in Austria, dove le donne non gareggiano da otto anni. In programma sabato 9 alle ore 11.45 la discesa libera e domenica 10 alle ore 11.30 il superG, infine giovedì 7 e venerdì 8 si disputeranno le prove cronometrate. Va ricordato che Sofiaè al comando della classifica di specialità del superG. Oltre atra leanche Martae Federica, assenti nello slalom di Zagabria di domenica scorsa. Completano l’elenco delle azzurre Elena Curtoni, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi e Laura Pirovano. Foto: ...

