Sci alpino, i convocati dell'Italia per Adelboden. Sedici azzurri per giganti e slalom (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il dt della Nazionale italiana di sci alpino maschile, Roberto Lorenzi, ha convocato Sedici azzurri per il fine settimana della Coppa del Mondo riservato alle discipline tecniche sulla pista di Adelboden, in Svizzera, dove si disputeranno ben tre gare. Si inizia infatti venerdì 8 con il recupero del gigante cancellato prima a Beaver Creek e successivamente a Val d'Isère, poi sabato 9 si bissa con un altro gigante, questa volta già programmato sulla pista elvetica, infine domenica 10 si disputa lo slalom. Per il gigante sono stati chiamati Stefano Baruffaldi, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Roberto Nani ed Hannes Zingerle, mentre in slalom ci saranno Stefano Gross, Federico Liberatore, Simon Maurberger, Manfred Moelgg, Giuliano ...

