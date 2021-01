Sci alpino, Coppa Europa 2021: il britannico Taylor vince lo slalom della Val Cenis (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giornata storica per la Gran Bretagna. Dopo oltre sette anni, un britannico riesce a vincere una gara maschile di Coppa Europa. A centrare questo traguardo è Laurie Taylor, che si è imposto nello slalom della Val Cenis. Sulle nevi francesi Taylor ottiene un successo che mancava alla selezione britannica da quello di David Ryding sempre in slalom a Pozza di Fassa nel 2013. Taylor ha rimontato dalla sesta posizione nella seconda manche, imponendosi con 34 centesimi di vantaggio sullo svizzero Dionys Kippel. Sul podio ci sale anche il tedesco Fabia Himmelsbach (+0.35), che ha preceduto l’austriaco Dominik Raschner (+0.38) ed il francese Theo Letitre (+0.56). E’ uscito nella seconda manche lo svizzero Noel ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Giornata storica per la Gran Bretagna. Dopo oltre sette anni, unriesce are una gara maschile di. A centrare questo traguardo è Laurie, che si è imposto nelloVal. Sulle nevi francesiottiene un successo che mancava alla selezione britannica da quello di David Ryding sempre ina Pozza di Fassa nel 2013.ha rimontato dalla sesta posizione nella seconda manche, imponendosi con 34 centesimi di vantaggio sullo svizzero Dionys Kippel. Sul podio ci sale anche il tedesco Fabia Himmelsbach (+0.35), che ha preceduto l’austriaco Dominik Raschner (+0.38) ed il francese Theo Letitre (+0.56). E’ uscito nella seconda manche lo svizzero Noel ...

