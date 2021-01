Scarcerato dopo la condanna per stupro, viene sorpreso a violentare una bambina (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Era stato Scarcerato dopo aver scontato una condanna per stupro ai danni di una donna , quando è stato colto in flagrante dalla polizia mentre commetteva abusi sessuali su una bambina . Per questo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Era statoaver scontato unaperai danni di una donna , quando è stato colto in flagrante dalla polizia mentre commetteva abusi sessuali su una. Per questo ...

PatriziaOrlan11 : RT @genovapostnews: Appena scarcerato dopo aver aggredito il nonno rapina una passante: 19enne arrestato due volte in due giorni https://t.… - BabboleoNews : Era stato #scarcerato dopo il processo per direttissima dopo che il 3 gennaio era stato arrestato dalla #polizia pe… - Miti_Vigliero : RT @genovapostnews: Appena scarcerato dopo aver aggredito il nonno rapina una passante: 19enne arrestato due volte in due giorni https://t.… - genovapostnews : Appena scarcerato dopo aver aggredito il nonno rapina una passante: 19enne arrestato due volte in due giorni - meandme33 : @frankym1988 @francescatotolo @emmabonino @Piu_Europa Fuggito in Francia dopo che Pannella lo aveva scarcerato e e… -