SAN PATRIGNANO/ 26mila ragazzi tornati alla vita sono più di scandali e ombre (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "SanPa", la serie tv di Netflix, si propone di raccontare la storia dell'opera di Muccioli. Lo fa molto meglio il libro di Giorgio Gandola Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "SanPa", la serie tv di Netflix, si propone di raccontare la storia dell'opera di Muccioli. Lo fa molto meglio il libro di Giorgio Gandola

marcocappato : Quella mia volta a San Patrignano: personalissima storia dell'accordo #Muccioli #Pannella e di 25 anni di occasio… - RedRonnie : Luci di SanPa, operazione #SONOVIVOGRAZIEAVINCENZO, le testimonianze di chi è uscito dalla droga grazie a San Patri… - stanzaselvaggia : “Avevo proposto un’altra storia a Netflix, ma non l’hanno presa. Così ho pensato a SanPa”. Ecco come è nata la docu… - infoitcultura : SanPa, ecco su Netflix la controversa serie su San Patrignano - infoitcultura : 7 cose da sapere su San Patrignano per capire meglio «SanPa» -