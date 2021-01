San Marco in Lamis: incendio di circa 2500 balle di fieno e mezzi in azienda agricola, un arresto Fatti risalenti allo scorso luglio: il rogo durò per giorni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Giovanni Rotondo coadiuvati da personale della Stazione di San Marco in Lamis, nel pomeriggio di ieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta di quella Procura della Repubblica, hanno arrestato D.M. 24enne incensurato del posto, poiché ritenuto responsabile di incendio ed estorsione in danno del proprietario di una grossa azienda agricola. I Fatti. La notte del 21 luglio del 2020, in località Calderoso di San Marco in Lamis, si sviluppava un vasto incendio che interessava il fienile di un’azienda agricola ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Giovanni Rotondo coadiuvati da personale della Stazione di Sanin, nel pomeriggio di ieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Foggia su richiesta di quella Procura della Repubblica, hanno arrestato D.M. 24enne incensurato del posto, poiché ritenuto responsabile died estorsione in danno del proprietario di una grossa. I. La notte del 21del 2020, in località Calderoso di Sanin, si sviluppava un vastoche interessava il fienile di un’...

Incendio ed estorsione, arrestato 24enne a San Marco in Lamis

La Provincia di Trento si è mossa per verificare e garantire il benessere delle capre allevate da Agitu Ideo Gudeta, imprenditrice agricola di Frassilongo, di origine etiope, uccisa a fine anno. Su ...

