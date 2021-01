Sampdoria-Inter (6 gennaio ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, Alexis Sanchez accanto a Lautaro Martinez (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Epifania con amarcord per Ranieri che dopo la sconfitta di misura contro la Roma incontra un altro pezzo del suo lungo passato a Marassi. I nerazzurri con l’anno nuovo hanno ritrovato i gol di Lautaro Martinez e conservato una certa leggerezza in zona difensiva che ha reso più difficile del previsto il largo successo sul InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Epifania con amarcord per Ranieri che dopo la sconfitta di misura contro la Roma incontra un altro pezzo del suo lungo passato a Marassi. I nerazzurri con l’anno nuovo hanno ritrovato i gol die conservato una certa leggerezza in zona difensiva che ha reso più difficile del previsto il largo successo sul InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter : ?? | STATISTICHE Domani si torna in campo: ecco numeri e curiosità di #SampdoriaInter ?? - BetclicPortugal : Quarta-feira! ???? Athletic Bilbau - Barcelona ???? St. Etienne - PSG ???? Sampdoria - Inter ???? AC Milan - Juventus… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - sampdoria : ?? | AVVERSARI Così in campo i nerazzurri per #SampInter. ?? #SerieATIM - FantaConsigli1 : Le formazioni ufficiali di #SampdoriaInter #Sampdoria: Audero; Yoshida, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsb… -