Samp-Inter 2-1, Conte ko e niente sorpasso in vetta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Sampdoria batte l’Inter per 2-1 nel match valido per la 16esima giornata della Serie A. Per i nerazzurri arriva la prima sconfitta dopo 8 vittorie di fila. La formazione di Conte spreca un rigore con Sanchez in avvio e subisce le 2 reti blucerchiate realizzate dagli ex Candreva (23? su rigore) e Keita (38?). Nella ripresa de Vrij riapre la gara al 65?, ma l’Inter non riesce a coronare la rimonta. I nerazzurri restano a 36 punti e falliscono il sorpasso ai danni del Milan, primo a a quota 37. La Samp, con 20 punti, si allontana dalle zone basse della classifica. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladoria batte l’per 2-1 nel match valido per la 16esima giornata della Serie A. Per i nerazzurri arriva la prima sconfitta dopo 8 vittorie di fila. La formazione dispreca un rigore con Sanchez in avvio e subisce le 2 reti blucerchiate realizzate dagli ex Candreva (23? su rigore) e Keita (38?). Nella ripresa de Vrij riapre la gara al 65?, ma l’non riesce a coronare la rimonta. I nerazzurri restano a 36 punti e falliscono ilai danni del Milan, primo a a quota 37. La, con 20 punti, si allontana dalle zone basse della classifica. Funweek.

MatteoBarzaghi : Inter confermata con Sanchez-Lautaro e Lukaku in panchina (pronto per qualche minuto). Nella Samp 4411 con Damsgaar… - CorSport : La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? #Roma vigilia shock ?? #Pirlo, prima finale ?? Per l'#Inter esame #Samp - capuanogio : L'#Inter ha fatto 23 tiri verso la porta della #Samp (11 nello specchio), sbagliato un rigore, preso un palo. Si è… - ShevaRossonero : Samp vs Inter 2-1 CULO MILAN Guardate in casa vostra prima di guardare il Milan. Ossessionati, complessati e inferiori. #SampdoriaInter - Mediagol : #SerieA, 16a giornata: Lazio di misura, Atalanta e Roma senza problemi. Cade l'Inter in casa della Samp -