Samp-Inter 2-1: Candreva e Keita, gli ex stendono Conte (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA - L' Inter resta impantanata a Genova, il terreno pesante e i colpi spietati degli ex Candreva e Keita mandano a monte l'operazione sorpasso in testa degli uomini di Conte : sorride Ranieri , la ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 6 gennaio 2021) ROMA - L'resta impantanata a Genova, il terreno pesante e i colpi spietati degli exmandano a monte l'operazione sorpasso in testa degli uomini di: sorride Ranieri , la ...

MatteoBarzaghi : Inter confermata con Sanchez-Lautaro e Lukaku in panchina (pronto per qualche minuto). Nella Samp 4411 con Damsgaar… - CorSport : La prima pagina di oggi del #CorSport ?? ?? #Roma vigilia shock ?? #Pirlo, prima finale ?? Per l'#Inter esame #Samp - capuanogio : L'#Inter ha fatto 23 tiri verso la porta della #Samp (11 nello specchio), sbagliato un rigore, preso un palo. Si è… - infoitsport : Samp-Inter, le formazioni ufficiali: la decisione su Lukaku! Damsgaard, Keita e Young titolari - caldaristefano : GLI EX TRADISCONO L'INTER ? Candreva e Keita firmano la vittoria della Samp sull'Inter a Marassi, stasera occasion… -