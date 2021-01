(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La Nazionale italiana disi radunerà ada venerdì 8 a domenica 10 gennaio: il capo allenatore Andrea Di Giandomenico ha convocato 26 azzurre, tra cui quattro esordienti, per il primo appuntamento indel Sei2021. Venerdì 8 tamponi rapidi per atlete e membri staff al loro arrivo nella città emiliana, poi prima sessione di allenamento alle ore 17.00. Ilsi concluderà nel pomeriggio di domenica 10 gennaio. Nuovo stage della Nazionale tra due settimane, nel weekend tra il 22 ed il 24 gennaio. LESara BARATTIN (Arredissima Villorba, 95 caps) Lucia CAMMARANO (Belve Neroverdi, 24 caps) Micol CAVINA (Arredissima Villorba, 3 caps) Giulia CERATO ...

zazoomblog : Rugby femminile le convocate dell’Italia per il raduno di Parma in vista del Sei Nazioni - #Rugby #femminile… - AndreaGirardire : @EugeneAndHisAxe ?? da giovane giocava a rugby femminile... - darizio : @centobuste @stanzaselvaggia Le squadre di A sono 20 più 20 di B, con 20.000 spettatori, aggiungiamoci la lega pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby femminile

Prima Como

In Gran Bretagna Boris Johnson annuncia il nuovo lockdown. Continua lo sport d'èlite tra cui anche il rugby. Ecco la situazione ...Il 2021 si apre per la Nazionale femminile di rugby con il collegiale di Parma, in calendario da venerdì 8 a domenica 10 gennaio. Andrea Di Giandomenico, capo allenatore della rappresentativa italiana ...