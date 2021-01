Roma, grave incidente stradale per De Sanctis: il direttore sportivo giallorosso in terapia intensiva (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gravissimo incidente per Morgan De Sanctis.L'ex portiere della Roma, oggi direttore sportivo del club giallorosso, è rimasto coinvolto in una carambola stradale in via Cristoforo Colombo. Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', il classe 1977 è stato trasportato in condizioni serie in all'ospedale Gemelli, dove è stato operato d'urgenza. L'intervento chirurgico è stato piuttosto lungo e delicato, ma è andato bene: al termine dell'operazione l'ex portiere è stato trasportato in terapia intensiva. L'auto è stata trasportata a Trigoria, poiché non marciante. Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Gravissimoper Morgan De.L'ex portiere della, oggidel club, è rimasto coinvolto in una carambolain via Cristoforo Colombo. Secondo quanto riportato da 'La Repubblica', il classe 1977 è stato trasportato in condizioni serie in all'ospedale Gemelli, dove è stato operato d'urgenza. L'intervento chirurgico è stato piuttosto lungo e delicato, ma è andato bene: al termine dell'operazione l'ex portiere è stato trasportato in. L'auto è stata trasportata a Trigoria, poiché non marciante.

