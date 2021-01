Rivolta pro-Trump a WashingtonScontri, il Congresso in lockdown (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Caos a Washington, dove gruppi di manifestanti pro Donald Trump hanno fatto irruzione, alcuni armati, all'interno del complesso di Capitol Hill, dove il Congresso era riunito. Diverse persone sono rimaste ferite negli scontri. Il Congresso assediato dai manifestanti è stato evacuato, mentre la seduta chiamata a certificare l'elezione di Joe Biden è stata fermata. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Caos a Washington, dove gruppi di manifestanti pro Donaldhanno fatto irruzione, alcuni armati, all'interno del complesso di Capitol Hill, dove ilera riunito. Diverse persone sono rimaste ferite negli scontri. Ilassediato dai manifestanti è stato evacuato, mentre la seduta chiamata a certificare l'elezione di Joe Biden è stata fermata. Segui su affaritaliani.it

Tensioni a Washington e il Congresso è in lockdown. Disordini nella capitale, dove decine di migliaia di sostenitori del presidente uscente Donald Trump si sono radunati, in concomitanza con la ...

