Rivolta pro-Trump a WashingtonScontri al Congresso. Donna morta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Caos a Washington, dove gruppi di manifestanti pro Donald Trump hanno fatto irruzione, alcuni armati, all'interno del complesso di Capitol Hill, dove il Congresso era riunito. Diverse persone sono rimaste ferite negli scontri. Il Congresso assediato dai manifestanti è stato evacuato, mentre la seduta chiamata a certificare l'elezione di Joe Biden è stata fermata. Segui su affaritaliani.it

