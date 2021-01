Rischio infiltrazioni clan mafiosi nella campagna vaccinale

Leggi su inews24

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) C’è il serio, fanno sapere dal Viminale, che nei servizi legati allaanti Covid-19 si inseriscanoC’è il serio, fanno sapere fonti del Viminale, che isfruttino l’emergenza Covid per infiltrarsi in alcuni servizi inerenti la diffusione dei vaccini, oltre che in quelli di sanificazione per strutture L'articolo proviene da Inews.it.