Ricerche sugli omega 3 | il punto della situazione

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Contribuiscono a prevenire le malattie cardiocircolatorie e secondo alcuni studiosi sono antidepressivi. Tuttavia, le ultime3 suggeriscono di non enfatizzare gli effetti positivi. Queste sostanze non devono comunque mancare in una sana alimentazione. Le3 confermano l’efficacia delle cure per il cuore? Nel Duemila gli3 avevano la