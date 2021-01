Riapertura scuole, le Regioni divise: tutte le date disponibili. [PAGINA in AGGIORNAMENTO] (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Riapertura scuole superiori il 7 gennaio? Il fronte delle Regioni è spaccato e si decide in ordine sparso. Ecco le ultime decisioni. L'articolo Riapertura scuole, le Regioni divise: tutte le date disponibili. PAGINA in AGGIORNAMENTO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021)superiori il 7 gennaio? Il fronte delleè spaccato e si decide in ordine sparso. Ecco le ultime decisioni. L'articolo, lelein

GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - biellabruna : RT @fabfazio: Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle scuole? Ch… - biellabruna : RT @GassmanGassmann: 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davvero… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, ecco dove si rientra in aula domani 7 gennaio Orizzonte Scuola Coronavirus, dal 7 gennaio cambiano le zone di rischio!

Il 7 e l'8 gennaio è prevista la zona "gialla rafforzata" in tutta Italia: spostamenti liberi ma soltanto nei confini della propria regione.

La solitudine vien di notte

La solitudine, come la befana, arriva (soprattutto) di notte. Ma, al contrario della befana, la solitudine arriva anche di giorno, e a volte tutti i giorni. Le festività natalizie, già in tempi “norma ...

Il 7 e l'8 gennaio è prevista la zona "gialla rafforzata" in tutta Italia: spostamenti liberi ma soltanto nei confini della propria regione.La solitudine, come la befana, arriva (soprattutto) di notte. Ma, al contrario della befana, la solitudine arriva anche di giorno, e a volte tutti i giorni. Le festività natalizie, già in tempi “norma ...