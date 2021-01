Riapertura scuole, Galli è scettico. “Tira e molla increscioso” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Così assicura Massimo Galli, ordinario di Malattie infettive di UniMi, primario all’ospedale Sacco di Milano, in una intervista al TGCOM: “La risposta immunitaria indotta dal vaccino attualmente in fase di somministrazione è precoce, ma per parlare di protezione dal Covid è meglio attendere l’assunzione della seconda dose. Mi riferisco al vaccino di Pfizer, efficace al 95%. Ciò non toglie qualche caso isolato di possibile malattia anche nei vaccinati“. Sul fronte scuole il medico si dice scettico. Aprire, secondo il medico, è stata una decisione “prematura“. Così ad Adnkronos: “Ho detto più volte che francamente mi pare prematuro parlare del ritorno a scuola. Non mi diverte dirlo, ma stasera lo ribadirò in occasione di un incontro online con ragazzi di diversi istituti: con dolore ritengo sia meglio attrezzarsi ancora un po’ a ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Così assicura Massimo, ordinario di Malattie infettive di UniMi, primario all’ospedale Sacco di Milano, in una intervista al TGCOM: “La risposta immunitaria indotta dal vaccino attualmente in fase di somministrazione è precoce, ma per parlare di protezione dal Covid è meglio attendere l’assunzione della seconda dose. Mi riferisco al vaccino di Pfizer, efficace al 95%. Ciò non toglie qualche caso isolato di possibile malattia anche nei vaccinati“. Sul fronteil medico si dice. Aprire, secondo il medico, è stata una decisione “prematura“. Così ad Adnkronos: “Ho detto più volte che francamente mi pare prematuro parlare del ritorno a scuola. Non mi diverte dirlo, ma stasera lo ribadirò in occasione di un incontro online con ragazzi di diversi istituti: con dolore ritengo sia meglio attrezzarsi ancora un po’ a ...

