Riapertura scuole, ecco dove si rientra in aula domani 7 gennaio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Finiscono le vacanze natalizie e si rientra a scuola, chi fisicamente in aula, chi ancora in didattica a distanza. domani, 7 gennaio, sarebbero dovuti rientrare a scuola anche gli studenti delle superiori, da mesi in dad, ma il ritorno è slittato lunedì 11 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Finiscono le vacanze natalizie e sia scuola, chi fisicamente in, chi ancora in didattica a distanza., 7, sarebbero dovutire a scuola anche gli studenti delle superiori, da mesi in dad, ma il ritorno è slittato lunedì 11. L'articolo .

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - GassmanGassmann : 649 deceduti con #COVID19 nelle ultime 24 ore... io penso che la riapertura delle scuole in presenza, sarebbe davve… - giorgio_gori : 50% didattica in presenza e 50% a distanza; ingressi scaglionati 8-10, idem le uscite; trasporto scolastico + 30%,… - zazoomblog : Riapertura scuole ecco dove si rientra in aula domani 7 gennaio - #Riapertura #scuole #rientra #domani - doremiseok : con questa storia della riapertura delle scuole ho seriamente pensato avessero prolungato le vacanze invece no mo f… -