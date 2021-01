Reggiana-Cittadella | probabili formazioni quote e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sabato 9 gennaio alle 13:00 si giocherà la quinta giornata di Serie B. Le squadre protagoniste sarannoche si sfideranno al Mapei Stadium – Città del Tricolore.: come si presentano le due squadre? La squadra di casa che si trova in 18esima posizione con 15 punti ha raccolto solo un punto nelle ultime due partite casalinghe di questo campionato. I numeri parlano chiaro: non una delle migliori stagioni per la squadra di Alvini che nelle ultime 5 partite ha incassato solo pesanti sconfitte e un pareggio. Al contrario, ilsebbene con il nuovo anno sia partita con la sconfitta in casa dell’Entella nelle ultime partite ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio. I risultati l’hanno portata così in quinta posizione a quota 27 punti. Dove vedere la ...