Ranieri | “L’assenza di Lukaku ci ha avvantaggiato Il campo non era perfetto”

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha analizzato la vittoria dei suoi contro l’Inter. Queste le sue parole a Sky Sport: “Siamo stati bravi a sfruttare le nostre occasioni e a soffrire. Nel secondo tempo l’Inter ci provava, ma noi siamo stati bravi a restare sereni e concentrati, cercando di dargli meno palle gol possibili. E’ stata una vittoria importantissima, perché avevamo perso a Roma e non volevamo perdere ancora”. Su Keita: “È un ragazzo eccellente, spero sia nel momento giusto della sua maturità: dal punto di vista calcistico lo è, deve migliorare in certi atteggiamenti. Ma è un ragazzo d’oro”. Quagliarella e il mercato: “No, sarebbe entrato, ho semplicemente preferito mettere all’ultimo La Gumina per rincorrere i nerazzurri, in un momento in cui serviva rimanere compatti, Non c’entra il mercato sul fatto che non sia entrato”. L’Inter? “È una grandissima ...