Ragazza posta foto in bikini, l’ex la uccide e la smembra: mistero nella descrizione della foto? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una Ragazza è stata uccisa e smembrata dall’ex dopo aver postato una foto in bikini con allegato un messaggio criptico. La vita di Bianca Lourenco, 24enne Ragazza brasiliana residente nella favela di Kelson, periferia nord di Rio de Janeiro, è stata strappata via in modo brutale il 2 gennaio. La giovane poche ore prima aveva postato una foto in bikini su Twitter, sotto la quale si leggeva una frase criptica: “Se fossi stata in te, mi sarei odiata, troppo”. Ancora oggi non è chiaro a cosa e a chi si riferisse con quella frase, ciò che è noto è che poche ore dopo aver pubblicato quel post è scomparsa nel nulla. Il suo corpo, martoriato e fatto a pezzi è ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Unaè stata uccisa eta daldopo averto unaincon allegato un messaggio criptico. La vita di Bianca Lourenco, 24ennebrasiliana residentefavela di Kelson, periferia nord di Rio de Janeiro, è stata strappata via in modo brutale il 2 gennaio. La giovane poche ore prima avevato unainsu Twitter, sotto la quale si leggeva una frase criptica: “Se fossi stata in te, mi sarei odiata, troppo”. Ancora oggi non è chiaro a cosa e a chi si riferisse con quella frase, ciò che è noto è che poche ore dopo aver pubblicato quel post è scomparsa nel nulla. Il suo corpo, martoriato e fatto a pezzi è ...

ooverwatch_ : Raga,sta ragazza posta na foto e già impazzite ma basta. Stanno insieme? MEGLIO PER LORO DIOSANTO - nelsottobosco : ci sono queste due tiktoker di cui mi sono innamorata di una tantissimo ho visto ogni suo tiktok almeno 3 volte la… - CatamartMc : Ero in fila alla posta, una ragazza mi guardava e sorrideva, io la guardavo e lei mi guardava. Si è avvicinata, sen… - willsolacestan : @ohibooo Ma per quello si tratta più che altro che si è vero, ognuno può scegliere se depilarsi o meno, ma una raga… - AliceKsoo : @WEGO325 Non so, io ho avuto altre brutte esperienze con loro (infatti se spedisco io di solito evito) e la ragazza… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza posta Nikita Mazepin, il futuro pilota di Formula 1 posta una stories in cui palpeggia una ragazza Il Fatto Quotidiano Così mafiosi e i camorristi usano i social per rinforzare brand e potere

Tik Tok più che Fb o Insagram è diventata la nuova frontiera della comunicazione mafiosa. «Il dato allarmante è che fanno proseliti anche tra chi non è affiliato» La fanpage dedicata a Vincenzo Torcas ...

Haven, stella del nuoto Usa: la rivincita della ragazza vietnamita che doveva morire

A un anno perse le gambe nell’esplosione che uccise i genitori in Vietnam. Adottata negli Stati Uniti, non ha mai mollato e ha sfondato nello sport ...

Tik Tok più che Fb o Insagram è diventata la nuova frontiera della comunicazione mafiosa. «Il dato allarmante è che fanno proseliti anche tra chi non è affiliato» La fanpage dedicata a Vincenzo Torcas ...A un anno perse le gambe nell’esplosione che uccise i genitori in Vietnam. Adottata negli Stati Uniti, non ha mai mollato e ha sfondato nello sport ...