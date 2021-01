Questi robot ballano sicuramente meglio di molti umani

Leggi su virali.video

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) L’azienda Boston Dynamics è diventata famosa per i passi avanti fatti nell’industria dellaica. Negli ultimi anni, infatti, hanno fatto molto parlare di loro, per i cani. Negli ultimi anni,sono anche stati visti a Siviglia distribuire delle birre ai passanti. Un video più recente, invece mostra quello che sembra undai tratti molto più. Il suo nome è Atlas e il video che lo vede protagonista sta anche mostrando le sue grandi doti da “ballerino”. In passato,erano stati registrati in complicate azioni di parkour, mentre adesso festeggiano alla grande, inserendo la danza tra i loro numerosi talenti. Il video è diventato virale e ha ottenuto oltre 22 milioni di visualizzazioni. credit: Youtube/Boston Dynamics La clip vede un ...