Quanto guadagna Rihanna: patrimonio, stipendio e incassi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Quanto guadagna Rihanna: secondo una classifica pubblicata recentemente dal Sunday Times, la popstar originaria delle Barbados guadagna più della Regina Elisabetta. I suoi introiti non vengono solo dalla musica ma anche dai marchi nel settore lusso che portano il suo nome. Quanto guadagna Rihanna: più ricca della Regina Elisabetta La famosa cantante Rihanna, che da qualche anno vive a Londra (poco tempo fa ha ottenuto anche la cittadinanza britannica), secondo una classifica stilata dal Sunday Times sulle personalità più ricche del Regno Unito, con un patrimonio di ben 525 milioni di euro supera, come detto, persino Sua Maestà Elisabetta II che si fermerebbe a 392 milioni. Segui Termometro Politico su Google News Una ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 6 gennaio 2021): secondo una classifica pubblicata recentemente dal Sunday Times, la popstar originaria delle Barbadospiù della Regina Elisabetta. I suoi introiti non vengono solo dalla musica ma anche dai marchi nel settore lusso che portano il suo nome.: più ricca della Regina Elisabetta La famosa cantante, che da qualche anno vive a Londra (poco tempo fa ha ottenuto anche la cittadinanza britannica), secondo una classifica stilata dal Sunday Times sulle personalità più ricche del Regno Unito, con undi ben 525 milioni di euro supera, come detto, persino Sua Maestà Elisabetta II che si fermerebbe a 392 milioni. Segui Termometro Politico su Google News Una ...

In un nuovo documento condiviso da Securities and Exchange Commission ecco il guadagno netto di Tim Cook nel corso del 2020 ...