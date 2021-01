Qualificazioni ATP 250 Antalya | Vavassori e Pellegrino al turno decisivo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono andati in scena solamente oggi i primi turni di qualificazione del torneo ATP 250 dia causa del maltempo che nella giornata di ieri si è abbattuto sulla cittadina turca. Sono in particolare due i tennisti italiani che hanno la possibilità di raggiungere nel main draw Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Salvatore Caruso, Stefano Travaglia e Andrea Arnaboldi. Si tratta del venticinquenne torinese Andrea(n.315 ATP) e del ventitreenne pugliese Andrea(n.278 ATP). Buona la prima perin mattinata non ha avuto problemi ad archiviare la propria pratica e ad accedere al. Ha battuto infatti lo spagnolo Roberto Ortega-Olmedo (n.291 ATP) con il punteggio di 75 61. Non era un impegno facile per Andrea. Il ...