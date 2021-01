Puglia, oltre sedicimila somministrazioni di vaccino finora. Ieri l’arrivo di altre settemila dosi invece di 27mila L'Italia ha superato quota 250mila. Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Immagine diffusa dal ministero della Salute. L'articolo Puglia, oltre sedicimila somministrazioni di vaccino finora. Ieri l’arrivo di altre settemila dosi invece di 27mila <small class="subtitle">L'Italia ha superato quota 250mila. Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Immagine diffusa dal. L'articolodididi L'hadel proviene da Noi Notizie..

zazoomblog : Puglia oltre sedicimila dosi di vaccino somministrate finora LItalia ha superato quota 250mila. Dati del ministero… - BisceglieLiveIt : #Bisceglie ?In Puglia già somministrate? oltre 16mila dosi di vaccino anti-covid - NoiNotizie : #Puglia, oltre sedicimila dosi di #vaccino somministrate finora. L'#Italia ha superato quota 250mila. Dati (e grafi… - zazoomblog : Poco più di mille nuovi casi Covid in Puglia su oltre 10mila test. Calano i ricoverati: nettamente sotto quota 1600… - zazoomblog : Poco più di mille nuovi casi Covid in Puglia su oltre 10mila test. Calano i ricoverati: nettamente sotto quota 1600… -