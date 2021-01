Proteste Stati Uniti, morta una donna. Trump: “Ricordate questo giorno” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Secondo quanto riportato dalla Nbc, una donna è morta durante l’insurrezione al Congresso degli Stati Uniti. Diversi gli agenti feriti. Era stata ferita al petto da colpi di arma da fuoco. Stati Uniti, cosa sta succedendo a Washington Ad ora sono tredici i manifestanti arreStati, mentre il Congresso è stato posto in sicurezza. Da quattro minuti (18 ora locale), nella Capitale è scattato il coprifuoco. Trump ai manifestanti: Avete ragione ma “andate a casa” “Queste sono le cose e gli eventi che accadono quando una sacra vittoria elettorale è ferocemente spogliata da grandi patrioti che sono Stati trattati male e ingiustamente per così tanto tempo. Andate a casa con amore e in pace. Ricordate questo ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 gennaio 2021) Secondo quanto riportato dalla Nbc, unadurante l’insurrezione al Congresso degli. Diversi gli agenti feriti. Era stata ferita al petto da colpi di arma da fuoco., cosa sta succedendo a Washington Ad ora sono tredici i manifestanti arre, mentre il Congresso è stato posto in sicurezza. Da quattro minuti (18 ora locale), nella Capitale è scattato il coprifuoco.ai manifestanti: Avete ragione ma “andate a casa” “Queste sono le cose e gli eventi che accadono quando una sacra vittoria elettorale è ferocemente spogliata da grandi patrioti che sonotrattati male e ingiustamente per così tanto tempo. Andate a casa con amore e in pace....

La7tv : #specialimentana Le parole di Joe Biden: 'In queste ore la nostra democrazia è sotto attacco. Questa non è una prot… - GianpaoL0 : Più di 180 attivisti per i diritti dei disabili sono stati arrestati ieri durante le proteste contro l'ultimo tenta… - italiaserait : Proteste Stati Uniti, morta una donna - GianlucaDeFeo : Fino ad ora 13 arresti. Qualche mese fa, in occasione delle proteste di Black Lives Matter, erano stati più di 14.0… - MaurizioBrando : RT @La7tv: #specialimentana Le parole di Joe Biden: 'In queste ore la nostra democrazia è sotto attacco. Questa non è una protesta ma un'in… -