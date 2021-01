Proteste pro Trump, occupato il Congresso: “Almeno un ferito” – VIDEO (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Washington, bloccata la proclamazione di Biden per Proteste pro Trump, occupato il Congresso: “ferito da arma”, la VIDEO diretta. Momenti davvero incredibili oggi a Washington: a Capitol Hill era attesa infatti la proclamazione del nuovo presidente Usa, Joe Biden, ma è successo quello che si temeva. I manifestanti che appoggiano il presidente Donald Trump hanno violato il Campidoglio degli Stati Uniti. Ne sono nati degli scontri. Da quanto riportano alcune fonti, la polizia avrebbe estratto “le armi per difendere parlamentari”. Congresso occupato dalle Proteste pro Trump I disordini sono iniziati dopo un comizio in cui il presidente uscente Donald Trump, che ha ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Washington, bloccata la proclamazione di Biden perproil: “da arma”, ladiretta. Momenti davvero incredibili oggi a Washington: a Capitol Hill era attesa infatti la proclamazione del nuovo presidente Usa, Joe Biden, ma è successo quello che si temeva. I manifestanti che appoggiano il presidente Donaldhanno violato il Campidoglio degli Stati Uniti. Ne sono nati degli scontri. Da quanto riportano alcune fonti, la polizia avrebbe estratto “le armi per difendere parlamentari”.dalleproI disordini sono iniziati dopo un comizio in cui il presidente uscente Donald, che ha ...

Usa, proteste pro Trump a Washington: sostenitori tentano di entrare al Congresso. Scontri con la polizia

Manifestanti pro Trump in piazza. Edifici evacuati e scontri con la polizia. Capitol Hill in lockdown

Capitol Hill è stato posto in lockdown e diversi edifici sono stati evacuati per le proteste dei sostenitori di Donald Trump ... di collegamento con un edificio vicino. I manifestanti pro-Trump a ...