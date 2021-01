Portogallo, infermiera 41enne muore 48 ore dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid: i risultati dell’autopsia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sonia Acevedo, infermiera portoghese di 41 anni, è morta 48 ore dopo aver ricevuto il vaccino anti Covid. Incerta la correlazione fra vaccino e morte della donna. Giallo in Portogallo. Sonia Acevedo, un’infermiera 41enne in servizio nel reparto di pediatria dell’Istituto nazionale di oncologia a Porto, è morta 48 ore dopo aver ricevuto la prima L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sonia Acevedo,portoghese di 41 anni, è morta 48 oreil. Incerta la correlazione frae morte della donna. Giallo in. Sonia Acevedo, un’in servizio nel reparto di pediatria dell’Istituto nazionale di oncologia a Porto, è morta 48 orela prima L'articolo NewNotizie.it.

anitaelaura : RT @Euroscettici: Per favore questo va fatto girare assutamente #vaccino - Euroscettici : Per favore questo va fatto girare assutamente #vaccino - Dorlec3 : RT @sabrimaggioni: Nessun tg oggi ha dato notizia infermiera deceduta in Portogallo dopo somministrazione vaccino anti Covid Omettono volu… - skybash_ : RT @sabrimaggioni: Nessun tg oggi ha dato notizia infermiera deceduta in Portogallo dopo somministrazione vaccino anti Covid Omettono volu… - toma_toma_tl : RT @francescatotolo: Continua la sperimentazione del #VaccinoAntiCovid: un medico ricoverato per #COVID19 dopo la prima dose, e un infermie… -