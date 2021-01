Più di 20mila nuovi casi e 548 morti in Italia Stabile il tasso di positività

Leggi su agi

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) AGI - Mercoledì 6 gennaio fa registrare una salita il dato deidi coronavirus in: sono 20.331 contro i 15.378 di martedì 5 gennaio, ma con molti tamponi in più: 178.596 contro i 135.106 di ventiquattr'ore fa. Ildi contagio, ossia il rapporto positivi-tamponi, si sposta di poco in avanti: 11,4% contro l'11,3%. I decessi sono 548 ( martedì 5 gennaio erano 649), per un totale di 76.877 all'inizio dell'epidemia. Lievissimo incremento delle terapie intensive, 2 in più contro i -10 di martedì, 2.571 in tutto, mentre in calo di 221 il numero di ricoveri ordinari, che sempre martedì 5 gennaio aveva invece fatto registrare un +78, per un totale attuale di 23.174. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùgiornalieri è ancora il ...