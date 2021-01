«Pieces of a Woman», ritratto di donna nel lutto (Di giovedì 7 gennaio 2021) La notizia dell’acquisto Netflix l’ha comunicata – sapientemente – il 12 settembre, quando cioè Vanessa Kirby ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia proprio per Pieces of a Woman – anche se il personaggio del desiderio rivoluzionario che incarna in A World to Come di Mona Fastvold, anch’esso nel concorso veneziano, è assai più affascinante. Certo la multinazionale dello streaming non poteva lasciarsi sfuggire una nuova occasione per arricchire i trofei «cinematografici» della sua collezione – … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 7 gennaio 2021) La notizia dell’acquisto Netflix l’ha comunicata – sapientemente – il 12 settembre, quando cioè Vanessa Kirby ha vinto la Coppa Volpi alla Mostra del cinema di Venezia proprio perof a– anche se il personaggio del desiderio rivoluzionario che incarna in A World to Come di Mona Fastvold, anch’esso nel concorso veneziano, è assai più affascinante. Certo la multinazionale dello streaming non poteva lasciarsi sfuggire una nuova occasione per arricchire i trofei «cinematografici» della sua collezione – … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

detocquevillei : RT @ilgiornale: Kata Wéber e Kornél Mundruzkó esorcizzano il loro dramma privato, dando alla luce un film che deve tutto all’attrice protag… - ilgiornale : Kata Wéber e Kornél Mundruzkó esorcizzano il loro dramma privato, dando alla luce un film che deve tutto all’attric… - biglittlelier : @foIksmore pieces of woman nn sei aquele da vanessa kirby, first cow vou ver no stremio - Mauxa : Recensione #film #PiecesOfAWoman intima ridondanza del dolore - Noovyis : (Shia LaBeouf: Netflix lo rimuove dagli spazi e dai materiali promozionali di Pieces of a Woman) Playhitmusic - -