Piano vaccinale nazionale, arriva nuovo personale «Per l’estate potremo uscire dall’emergenza» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un vertice tra Governo e Regioni improntato all’ottimismo. Il numero delle vaccinazioni effettuate sembra soddisfare l’esecutivo, tanto che a margine della riunione il ministro della Salute Roberto Speranza annota: «Siamo secondi dopo la Germania, abbiamo le capacità per accelerare». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Un vertice tra Governo e Regioni improntato all’ottimismo. Il numero delle vaccinazioni effettuate sembra soddisfare l’esecutivo, tanto che a margine della riunione il ministro della Salute Roberto Speranza annota: «Siamo secondi dopo la Germania, abbiamo le capacità per accelerare».

matteorenzi : In questo momento la priorità sono i vaccini, punto. Mesi fa avevo chiesto un piano vaccinale per tempo, senza che… - ItaliaViva : Arcuri ha detto che non c'è un piano vaccinale efficiente, quando si dovrebbe vaccinare senza sosta, h24. Qualcuno… - matteograndi : Incalzato dall’opinione pubblica, Arcuri, in una lettera al Corriere, fa finalmente chiarezza su obiettivi e tempis… - GianniVaretto : RT @AzzurraBarbuto: Quando pensano di accelerare? Dopo l’invio delle siringhe inadeguate? Dopo la stesura di un piano vaccinale? Dopo la co… - FrankesteinJun1 : @g_cavallari @claudiocerasa Questo vuol dire non entrare nel merito,a Roma si direbbe buttarla in caciara,tipico di… -