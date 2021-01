Pfizer ha consegnato altre 215mila dosi di vaccino. Ulteriori 224mila in arrivo domani. Già dalla prossima settimana in Italia i primi lotti di Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Sono 215mila le dosi del vaccino Pfizer Biontech arrivate ieri. Una ulteriore consegna è prevista domani, si tratta di altre 224mila dosi, compresa, anche questa nel secondo lotto di farmaci anti-Covid destinato all’Italia. Ed è previsto già dalla prossima settimana l’arrivo in Italia anche delle dosi del vaccino Moderna, che oggi ha ricevuto il via libera dell’Ema e domani sarà oggetto di una decisione da parte dell’Aifa (leggi l’articolo). Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in Italia 1 milione e 300mila dosi, con cadenza ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) SonoledelBiontech arrivate ieri. Una ulteriore consegna è prevista, si tratta di, compresa, anche questa nel secondo lotto di farmaci anti-Covid destinato all’. Ed è previsto giàl’inanche delledel, che oggi ha ricevuto il via libera dell’Ema esarà oggetto di una decisione da parte dell’Aifa (leggi l’articolo). Complessivamente, nei prossimi tre mesi, giungeranno in1 milione e 300mila, con cadenza ...

