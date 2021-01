"Perché ho alzato la gonna in pubblico". La consigliera dello scandalo rompe il silenzio: ecco come giustifica il pesante gesto (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ha fatto scalpore il video della consigliera comunale di Rimini che, con il volto oscurato, si è fatta riprendere mentre si alzava la gonna. Il tutto in mezzo a un centro commerciale. Inutile dire che il filmato della ragazza è subito diventato virale. Nascondendo l'identità la consigliera ha voluto spiegare le motivazioni del gesto diventato virale. "Non avrei mai immaginato che quei 6 secondi avrebbero fatto scalpore. Quando ho capito che il video era virale, è diventato un esperimento sociale", ha spiegato al Resto del Carlino ammettendo che inizialmente si trattava solo di una goliardata. La giovane dice di avere una laurea triennale in Scienze politiche all'Università di Bologna e di seguire un master biennale in Cooperazione internazionale, diritti umani e patrimonio culturale. "Sto preparando l'esame di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ha fatto scalpore il video dellacomunale di Rimini che, con il volto oscurato, si è fatta riprendere mentre si alzava la. Il tutto in mezzo a un centro commerciale. Inutile dire che il filmato della ragazza è subito diventato virale. Nascondendo l'identità laha voluto spiegare le motivazioni deldiventato virale. "Non avrei mai immaginato che quei 6 secondi avrebbero fatto scalpore. Quando ho capito che il video era virale, è diventato un esperimento sociale", ha spiegato al Resto del Carlino ammettendo che inizialmente si trattava solo di una goliardata. La giovane dice di avere una laurea triennale in Scienze politiche all'Università di Bologna e di seguire un master biennale in Cooperazione internazionale, diritti umani e patrimonio culturale. "Sto preparando l'esame di ...

