Pence evacuato | fuori da Capitol Hill

StefanoFeltri : Manifestanti pro Trump irrompono al Campidoglio. Congresso evacuato. Scontri con armi da fuoco - MediasetTgcom24 : Usa, Pence evacuato dal Campidoglio, 'Harris al sicuro' - Radio1Rai : ??#Kamala Harris al momento è all’interno del Congresso. Il suo staff riferisce che è al sicuro. Il vicepresidente… - studio1radiotv : I manifestanti pro-Trump assaltano il Campidoglio di Washington: almeno un ferito. Armi in aula, sospesa la seduta… - AnassHanafi : RT @marcolaudonio: Interrotta certificazione elezione #Biden. Il vicepresidente #Pence evacuato da #capitolhill. #Trump che tuitta attaccan… -

WASHINGTON, JAN 6 - Il vicepresidente Mike Pence, che presiedeva la seduta del Congresso per certificare la vittoria di Joe Biden, e' stato evacuato da Capitol Hill. Lo riferisce la Cnn. La ...Lo afferma Mike Pence in una nota sul conteggio dei voti elettorali. Il vicepresidente di fatto respinge così l’invito di Donald Trump a capovolgere il risultato elettorale in Congresso. Fan Trump ...