PARMA, ESONERATO LIVERANI/ Il club emiliano richiama D'Aversa (Di mercoledì 6 gennaio 2021) PARMA, ESONERATO LIVERANI. Il club emiliano richiama D'Aversa, il tecnico della scalata dalla Serie C alla massima serie. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021). IlD', il tecnico della scalata dalla Serie C alla massima serie.

SkySport : Parma, Liverani sarà esonerato: tutto deciso per il ritorno di D'Aversa - AAndreafusco1 : RT @fanpage: Il Parma ha esonerato Fabio Liverani - Filo2385Filippo : RT @SkySport: Parma, Liverani sarà esonerato: tutto deciso per il ritorno di D'Aversa - SkySport : Parma, Liverani sarà esonerato: tutto deciso per il ritorno di D'Aversa - Davide_Potente : Liverani esonerato, D'Aversa torna sulla panchina del #Parma. Finalmente una gioia. -