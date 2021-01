Parma | escort denuncia un cliente per aggressione e violenza sessuale

rep_parma : Parma, escort violentata dopo l'appuntamento online: un arresto della polizia [aggiornamento delle 18:36] - rep_parma : Parma, escort violentata dopo l'appuntamento online: un arresto della polizia [aggiornamento delle 12:26] -

Ultime Notizie dalla rete : Parma escort

La donna ha chiesto aiuto al telefono agli agenti che hanno fatto irruzione in un appartamento. In carcere un 35enne ...La polizia di Stato ha arrestato un 35 enne parmigiano accusato di violenza sessuale. L'uomo è stato anche denunciato per violenza privata e lesioni personali. L'arresto è scaturito il 3 gennaio, vers ...