Papa Francesco sulla cover di Vanity Fair: «Siamo tutti sulla stessa barca» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È in edicola da oggi, mercoledì 6 gennaio, il nuovo numero di Vanity Fair che vede come protagonista Papa Francesco insieme al suo messaggio per affrontare il 2021 con amore e speranza: «Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo diventare una grande famiglia umana». «Avevamo un sogno, a Vanity Fair, per la fine del 2020: iniziare l’anno nuovo con un messaggio di Papa Francesco, affidare a lui il compito di aprire il 2021 con la fiducia in un domani migliore», scrive nel suo editoriale il direttore del settimanale Simone Marchetti. «Nei mesi scorsi, abbiamo parlato a lungo con i suoi collaboratori. E oggi Siamo fieri di questo numero che ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È in edicola da oggi, mercoledì 6 gennaio, il nuovo numero diche vede come protagonistainsieme al suo messaggio per affrontare il 2021 con amore e speranza: «, dobbiamo diventare una grande famiglia umana». «Avevamo un sogno, a, per la fine del 2020: iniziare l’anno nuovo con un messaggio di, affidare a lui il compito di aprire il 2021 con la fiducia in un domani migliore», scrive nel suo editoriale il direttore del settimanale Simone Marchetti. «Nei mesi scorsi, abbiamo parlato a lungo con i suoi collaboratori. E oggifieri di questo numero che ...

