Papa Francesco protagonista della cover del nuovo numero di «Vanity Fair» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È in edicola da mercoledì 6 gennaio, il nuovo numero di Vanity Fair che vede come protagonista Papa Francesco insieme al suo messaggio per affrontare il 2021 con amore e speranza: «Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo diventare una grande famiglia umana». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 6 gennaio 2021) È in edicola da mercoledì 6 gennaio, il nuovo numero di Vanity Fair che vede come protagonista Papa Francesco insieme al suo messaggio per affrontare il 2021 con amore e speranza: «Siamo tutti sulla stessa barca, dobbiamo diventare una grande famiglia umana».

chiellini : “In ogni angolo del mondo, anche in quello più nascosto e più povero, basta una palla e tutto comincia a popolarsi… - ZZiliani : “L’intervista di Papa Francesco mi ha emozionato. Soprattutto nel punto in cui dice che il #doping è la morte dello… - vaticannews_it : #4gennaio #film Ore 23.15 su #Rai3, il docufilm “Solo Insieme - La sorpresa di Francesco” che racconta i Venerdì de… - GloriatibiTri : RT @bibliovaticana: 'L’incontro con Gesù non trattiene i Magi, anzi, infonde in loro una nuova spinta per ritornare al loro paese, per racc… - GiusiScalia1 : @Pontifex_it Grazie Papa Francesco, le tue parole sono una forza costante di luce e gioia -