Paolo Conte | l’incontro tra musica | pittura e cinema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 6 gennaio 2021)è uno dei cantautori italiani più interessanti e originali. Considerato tra i massimi esponenti del panoramale italiano assieme a Francesco Guccini e Gino Paoli, è una figura estremamente erudita. Il suo linguaggio si riempie di forbita poesia anti- retorica; uno sguardo disincantato che delinea la societàmporanea in un ritaglio grottesco, cinico. Una narrazione lucida attraverso uno stile che appare sempre elegante. Peculiarità del cantautore è l’interesse per lapopolare (specialmente Jacques Brel) e per la sensibilità dello swing jazzistico americano. Molto deve effettivamente alla sua passione per il jazz, che lo insegue fin da giovane e lo influenzerà nelle sue composizioni. La carriera La carriera diinizia ...