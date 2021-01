Palermo: Orlando, 'un errore bocciare il bilancio, sbagliato non fare riunione maggioranza' (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - "Il problema non riguarda certamente me ma una scelta personale dell'assessore Catania al quale non posso che rinnovare la mia gratitudine per l'impegno che ha profuso al servizio di una missione che è la mia missione o se vogliamo essere più concreti: una missione o un progetto che ho proposto alla mia coalizione che l'ha accettata". Così il sindaco di Palermo Leoluca Orlando dopo l'autosospensione di Giusto Catania, assessore alla Mobilità di Palermo. "Il tema è che non si può trasformare un dissenso rispetto a delle modalità di azione politica nella scelta che io non condivido di non approvare il bilancio di Palermo. Questo è stato un errore, come è stato un errore non avere fatto una riunione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021), 6 gen. (Adnkronos) - "Il problema non riguarda certamente me ma una scelta personale dell'assessore Catania al quale non posso che rinnovare la mia gratitudine per l'impegno che ha profuso al servizio di una missione che è la mia missione o se vogliamo essere più concreti: una missione o un progetto che ho proposto alla mia coalizione che l'ha accettata". Così il sindaco diLeolucadopo l'autosospensione di Giusto Catania, assessore alla Mobilità di. "Il tema è che non si può trasformare un dissenso rispetto a delle modalità di azione politica nella scelta che io non condivido di non approvare ildi. Questo è stato un, come è stato unnon avere fatto unadi ...

