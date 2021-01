Pagelle Milan Juventus 1-3 | torna a brillare Dybala | Chiesa incontenibile

GoalItalia : Le pagelle di #MilanJuve: ?? Chiesa imprendibile ?? Calabria promosso da mediano ?? Hernandez irriconoscibile ?? Ben… - PianetaMilan : #VIDEO #MILANJUVE: #Top e #Flop del match, le pagelle / #News - atmilan1899 : #Milan-#Juve 1-3, le pagelle dei rossoneri: #Calhanoglu ultimo a mollare, male la difesa - mhd_david : RT @GoalItalia: Le pagelle di #MilanJuve: ?? Chiesa imprendibile ?? Calabria promosso da mediano ?? Hernandez irriconoscibile ?? Bentancur r… - sportli26181512 : Pagelle - Calabria, partita di sostanza. Calha in evidenza. Theo: serata no: Queste le pagelle di Milan-Juventus 1-… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

Goal.com

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Leao. (Tuttomercato24.com) Rende facili cose che, in realtà, non lo sarebbero per ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/21: pagelle Milan Juve Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Juve, valido per la 16ª giornata del ...