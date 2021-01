Pagelle Crotone Roma: Borja Mayoral immarcabile, Cuomo in confusione VOTI (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Crotone Roma Le Pagelle dei protagonisti del match tra Crotone e Roma, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Borja Mayoral FLOP: Cuomo VOTI Crotone : Cordaz 6; Magallan 5.5, Golemic 6, Cuomo 4.5; Pereira 5 (45? Vulic 5.5), Molina 5, Zanellato 6, Eduardo 5 (58? Riviere 5.5), Reca 5.5; Messias 6.5, Simy 5.5. Roma : Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 6, Ibanez 6.5 (64? Kumbulla 6); Karsdorp 6.5, Cristante 7 (80? Veretout ng), Villar 6.5, Bruno Peres 5.5; Perez 6, Mkhitaryan 7 (64? Pellegrini 6); Borja ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 16ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:: Cordaz 6; Magallan 5.5, Golemic 6,4.5; Pereira 5 (45? Vulic 5.5), Molina 5, Zanellato 6, Eduardo 5 (58? Riviere 5.5), Reca 5.5; Messias 6.5, Simy 5.5.: Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 6, Ibanez 6.5 (64? Kumbulla 6); Karsdorp 6.5, Cristante 7 (80? Veretout ng), Villar 6.5, Bruno Peres 5.5; Perez 6, Mkhitaryan 7 (64? Pellegrini 6);...

