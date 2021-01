Ok dell'Ema al vaccino di Moderna (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Era atteso oggi ed è arrivato dopo tre ore di riunione il via libera al secondo vaccino autorizzato dall'Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Si tratta del vaccino prodotto dall'azienda farmaceutica ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Era atteso oggi ed è arrivato dopo tre ore di riunione il via libera al secondoautorizzato dall'Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Si tratta delprodotto dall'azienda farmaceutica ...

Corriere : Moderna, via libera dell’Ema. È il secondo vaccino autorizzato in Ue dopo l’ok a Pfize... - repubblica : Vaccini, via libera dell'Ema a quello di Moderna - Agenzia_Ansa : #Covid, via libera dell'Ema al vaccino #Moderna. E' il secondo che riceve l'approvazione dell'Agenzia europea del f… - cocchi2a : RT @Virus1979C: Moderna, via libera dell’Ema. È il secondo vaccino autorizzato in Ue dopo l’ok a Pfizer-BioNTech. (Corriere) - Marisa90790512 : RT @GiacomoPossamai: Via libera dell’#EMA al vaccino #Moderna. Avanti così, senza ritardi e senza dare spazio a no-vax e complottisti vari… -