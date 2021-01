Oggi Epifania in zona rossa Lombardia e Milano | cosa si può fare e cosa è vietato

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Mentre (con grande lentezza) sta partendo la campagna vaccinale, mercoledì 6 gennaio la(e tutt'Italia) è in. Rientrano in vigore i divieti previsti dal cosiddetto 'decreto Natale'...

FedericoDinca : Nel giorno dell'Epifania di 41 anni fa la mafia uccideva a Palermo #PiersantiMattarella. Volevano uccidere anche i… - Fontana3Lorenzo : '????????????????, ???? ???????????????? ?????? ????????????'. Oggi ricorre la festa dell'Epifania, che ci ricorda tutti gli uomini, compres… - inLOMBARDIA : Dal XIV secolo a Milano si celebra l’Epifania con un corteo che arriva alla Chiesa di Sant’Eustorgio, custode del s… - Alessan31753085 : RT @maurobiani: #Befana #Taranto #ilva #carbone #Epifania Gentilmente no. Oggi su @repubblica - francescopizzit : RT @maurobiani: #Befana #Taranto #ilva #carbone #Epifania Gentilmente no. Oggi su @repubblica -

“La Befana, si sa, è soprattutto la festa dei bambini! Anche se è un’Epifania diversa dal solito a causa delle norme anti-Covid, a molti piccoli ciampinesi abbiamo cercato di far arrivare comunque le ...Niente mercato a Cologna nell'ultimo giorno di zona rossa nazionale, in base al Dpcm di Natale. Oggi, i colognesi non potranno scendere... Scopri di più ...