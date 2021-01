Nuovo Dpcm, il 15 per spostamenti e visite. Stato d?emergenza verso la proroga fino a luglio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In arrivo la proroga fino al 31 luglio dello Stato di emergenza. A Palazzo Chigi, dove è in preparazione il Dpcm destinato a prolungare le misure dell?ultimo Cdm, già ci si... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) In arrivo laal 31dellodi emergenza. A Palazzo Chigi, dove è in preparazione ildestinato a prolungare le misure dell?ultimo Cdm, già ci si...

LegaSalvini : GOVERNO ALLO SBANDO, CONTE NE FARÀ DI TUTTI I COLORI PER TENERCI RINCHIUSI - IlContiAndrea : Con il nuovo #dpcm in vigore dopo il 15 gennaio potrebbe essere introdotta, per alcune Regioni con bassissimo indic… - Giorgiolaporta : Dunque dopo 10 mesi di morti, emergenze, #dpcm, 350 super esperti nelle #taskforce, l'unica soluzione è un nuovo… - skyfullofmendes : Non è così. Per il 16 verrà fatto un nuovo dpcm. Non vi affidate alle cose che dico i giornalisti - infoitinterno : Covid, verso il nuovo Dpcm: restrizioni anche dopo la Befana. Allo studio ipotesi “zona bianca” dal 15 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Nuovo Dpcm, il 15 per spostamenti e visite. Stato d emergenza verso la proroga fino a luglio Il Messaggero ZONA ROSSA, SPOSTAMENTI SOLO NEL PROPRIO COMUNE

Gennaio non vedrà soltanto il ritorno delle Regioni in giallo, arancione o rosso. Come per le Feste di Natale, da giovedì scatterà un nuovo giro di vite su tutto il ...

Mattarella ha firmato il decreto anti-covid valido fino al 15 gennaio

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato in serata il decreto legge con misure anti-covid approvate dal consiglio dei ministri di lunedì notte.

Gennaio non vedrà soltanto il ritorno delle Regioni in giallo, arancione o rosso. Come per le Feste di Natale, da giovedì scatterà un nuovo giro di vite su tutto il ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato in serata il decreto legge con misure anti-covid approvate dal consiglio dei ministri di lunedì notte.