Nuova scossa di terremoto in Croazia, avvertita anche nel Nord-Est Italia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) terremoto Croazia oggi 6 gennaio 2021: magnitudo ed epicentro Nuovo terremoto in Croazia. Una forte scossa, di magnitudo 5,2, secondo quanto riporta l’Ingv, è stata segnalata a 19 km da Zagabria, alle 18.02 di oggi, mercoledì 6 gennaio. Il sisma ha coordinate geografiche (lat, lon) 45.45, 16.22 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato avvertito nettamente nel Nord-Est d’Italia. (Tutte le scosse di oggi) Notizia in aggiornamento Leggi su tpi (Di mercoledì 6 gennaio 2021)oggi 6 gennaio 2021: magnitudo ed epicentro Nuovoin. Una forte, di magnitudo 5,2, secondo quanto riporta l’Ingv, è stata segnalata a 19 km da Zagabria, alle 18.02 di oggi, mercoledì 6 gennaio. Il sisma ha coordinate geografiche (lat, lon) 45.45, 16.22 ad una profondità di 10 km. Ilè stato avvertito nettamente nel-Est d’. (Tutte le scosse di oggi) Notizia in aggiornamento

TgLa7 : ??Nuova forte scossa di #terremoto in #Croazia di magnitudo 5.2 - fanpage : ?? ULTIM'ORA Una nuova violenta scossa di #terremoto ha colpito la Croazia. - StefaniaFalone : Terremoto Croazia, nuova scossa oggi 6 gennaio 2021: magnitudo 5.3, vicino Petrinja - ereike05 : RT @Corriere: Un altro forte terremoto in Croazia: scossa di magnitudo 5.3 - Corriere : Un altro forte terremoto in Croazia: scossa di magnitudo 5.3 -