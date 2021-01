(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - “Ilci dica che posizione intende assumere rispetto alla individuazione dini come possibile deposito nazionale die come intende attivarsi nei confronti delnazionale affinchè si escluda la possibilità che lavenga ritenuta idonea ad accogliere il deposito nazionale deie del combustibileesaurito”. E' quanto chiede il deputatoMichele Catanzaro in una urgente interrogazione al presidente della Regionena Nello Musumeci sottoscritta anche dai parlamentari Pd Giuseppe Arancio, Baldo Gucciardi e Nello Dipasquale. “Non si può ...

zazoomblog : Nucleare: Lega Sicilia avvia hashtag #lasiciliarifiutairifiuti - #Nucleare: #Sicilia #avvia #hashtag - TV7Benevento : Nucleare: Pd Sicilia, 'governo regionale si opponga a siti depositi rifiuti radioattivi'... - TV7Benevento : Nucleare: Lega Sicilia avvia hashtag #lasiciliarifiutairifiuti... - angelo_ra_ : Nucleare: Savarino (Db), 'Sicilia non sarà mai pattumiera scorie d'Italia' @Alberto_Cirio - Piero42395724 : RT @Roccobusillis: Al Ministero dello sviluppo economico ed Al Ministero dell'ambiente, lo sapete dove dovete stoccare i vostri scarti nucl… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare Sicilia

Agenzia ANSA

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - #lasiciliarifiutairifiuti, sarà questo l’hashtag della campagna d’opinione della Lega Sicilia Salvini Premier per evitare che la Sicilia diventi la pattumiera d’Italia. “ ..."Da domani pomeriggio saremo al lavoro con una apposita seduta dl governo e senza alzare la voce saremo nelle condizioni di dimostrare che per la Sicilia e non solo per la Sicilia è stato preso un ...