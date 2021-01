(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - #larifiutairifiuti, sarà questo l'della campagna d'opinione dellaSalvini Premier per evitare che ladiventi la pattumiera d'Italia. “Immaginare che luoghi di pregio naturale, ambientale, storico e culturale - spiega il segretario regionale dellaNino Minardo - invece di attirare turisti e visitatori, vengano destinati a custodire rifiuti radioattivi nucleari, è una follia che non tollereremo, ed alla quale ci opporremo con tutti gli strumenti a disposizione”. Minardo annuncia anche “di aver concordato con l'assessore Samonà dire un tavolo di confronto con i soprintendenti dell'Isola, al fine di accompagnare con un parere tecnico di assoluto valore la posizione ...

zazoomblog : Nucleare: Lega Sicilia avvia hashtag #lasiciliarifiutairifiuti - #Nucleare: #Sicilia #avvia #hashtag - TV7Benevento : Nucleare: Lega Sicilia avvia hashtag #lasiciliarifiutairifiuti... - trueimage2613 : RT @ubaldo_angelo: quando l'Italia abbandonò il nucleare (87) costui aveva 15 anni. La Lega Nord sarebbe nata 4 anni dopo e Forza Italia 6.… - ObiettivoNews1 : CANAVESE – Giglio Vigna (Lega). Interrogazione per dire no al deposito nucleare” - MichelottiMarco : RT @ubaldo_angelo: quando l'Italia abbandonò il nucleare (87) costui aveva 15 anni. La Lega Nord sarebbe nata 4 anni dopo e Forza Italia 6.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare Lega

Palermo, 6 gen. (Adnkronos) - #lasiciliarifiutairifiuti, sarà questo l’hashtag della campagna d’opinione della Lega Sicilia Salvini Premier per evitare che la Sicilia diventi la pattumiera d’Italia. “ ...PALERMO, 6 gennaio – Uno “scempio” potrebbe trovare posto nella nostra bellissima terra, ancora una volta. Sarebbero infatti ben tre i siti da utilizzare come discariche di rifiuti nucleari in Sicilia ...