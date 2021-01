"Non hanno neanche convocato il Cdm". Voci impazzite: il segnale della crisi imminente? (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il governo è talmente bloccato dai venti di crisi che Giuseppe Conte non ha nemmeno convocato il Consiglio dei ministri che dovrebbe esaminare il Recovery Plan. Vale a dire, il nodo dei nodi intorno a cui vertono scenari e polemiche. Oggi il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri consegnerà al premier la "sintesi tecnica" del Mef, il documento a cui i ministri e i partiti dovranno dare una veste politica. Su quel documento Matteo Renzi e Italia Viva hanno chiesto di inserire cospicue modifiche entro il 7 gennaio, altrimenti le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti rassegneranno le proprie dimissioni aprendo ufficialmente la crisi. Il governo è agonizzante, Luigi Di Maio parla a nome del M5s e auspica che nessuno faccia colpi di testa, perché visti i tempi con una crisi l'Italia non ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il governo è talmente bloccato dai venti diche Giuseppe Conte non ha nemmenoil Consiglio dei ministri che dovrebbe esaminare il Recovery Plan. Vale a dire, il nodo dei nodi intorno a cui vertono scenari e polemiche. Oggi il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri consegnerà al premier la "sintesi tecnica" del Mef, il documento a cui i ministri e i partiti dovranno dare una veste politica. Su quel documento Matteo Renzi e Italia Vivachiesto di inserire cospicue modifiche entro il 7 gennaio, altrimenti le ministre Teresa Bellanova ed Elena Bonetti rassegneranno le proprie dimissioni aprendo ufficialmente la. Il governo è agonizzante, Luigi Di Maio parla a nome del M5s e auspica che nessuno faccia colpi di testa, perché visti i tempi con unal'Italia non ...

CarloCalenda : Tante persone favorevoli in generale ai vaccini hanno paura di questo vaccino perché sviluppato a tempo di record.… - matteorenzi : Eroici ricercatori hanno impiegato 11 mesi per regalarci un vaccino. Adesso non possiamo perdere nemmeno un’ora. Il… - stanzaselvaggia : Che poi le ferie, i medici, non le hanno. #gallera - Ruttosporc : RT @stevevicrn: comunque quando hanno vinto la Champions con l’Ajax avevano 15 positivi in campo e non mi pare quella volta si fossero lame… - Zedar73 : RT @CBugliano: ??POLEMICHE PER LA 'PASTA BAFFONE' Dopo La Molisana gli haters hanno colpito la 'Pasta Baffone' uno dei prodotti tipici di Bu… -

Ultime Notizie dalla rete : Non hanno La Cina non vuole che l'Oms vada a ficcare in naso sulle origini del covid AGI - Agenzia Italia Il ricordo di Alex Bonucchi. La fidanzata, il calcio, il pub «Sarai sempre con noi»

MODENA I social network, come accade sempre più di frequente, si trasformano nel contenitore dei ricordi. E così è stato anche nella giornata di ieri. In tanti, infatti, hanno voluto lasciare un messa ...

Perché i Cani da Pastore Scozzesi possono facilmente diventare ciechi

Tutti i cani hanno dei problemi di salute cui sono più predisposti per la loro razza, ma questi possono avere seri problemi di vista. I nostri cani sono una continua scoperta di novità, ma purtroppo ...

MODENA I social network, come accade sempre più di frequente, si trasformano nel contenitore dei ricordi. E così è stato anche nella giornata di ieri. In tanti, infatti, hanno voluto lasciare un messa ...Tutti i cani hanno dei problemi di salute cui sono più predisposti per la loro razza, ma questi possono avere seri problemi di vista. I nostri cani sono una continua scoperta di novità, ma purtroppo ...